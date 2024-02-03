Пасечник заявил, что все больше иностранных журналистов пишут о восстановлении Донбасса

Глава ЛНР отметил, что республика открыта к такому сотрудничеству, а также ждет в гости всех, для кого главные принципы в работе - объективность и честность

ГЕНИЧЕСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские власти открыты к сотрудничеству с иностранными журналистами, которые все больше пишут о восстановлении Донбасса после воссоединения с РФ, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя визит в регион американского военного эксперта Скотта Риттера.

Риттер впервые побывал на Донбассе, в том числе в Луганске. 30 января Пасечник сообщал о визите группы журналистов из семи стран: Испании, Италии, Нидерландов, Перу, Сирии, США, Франции, которым рассказали о восстановлении инфраструктуры ЛНР, какую помощь в этом оказывают другие регионы России.

"Все больше иностранных журналистов готовы честно говорить всему миру о том, что происходит у нас. Не только о наших потерях и боли, но и о сегодняшнем развитии Донбасса, о его жизни после вхождения в состав России, - отметил Пасечник. - Мы открыты к такому сотрудничеству и ждем в гости всех, для кого главные принципы в работе объективность и честность".

Он отметил, что "Риттер часто комментирует в медиа боевые действия в зоне СВО". "Ему было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами, которые с помощью поставленного западными хозяевами оружия убивают ни в чем не повинных людей", - написал глава региона.

Он уточнил, что эксперт посетил мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины. "С 2014 года 68 "ангелов Донбасса" погибли в результате украинской агрессии: при обстрелах, взрывах мин и снарядов. Самой младшей девочке было 28 дней от роду. Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков", - добавил Пасечник.

Телеканал "Россия-24" 2 февраля показал кадры, как бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Риттер в январе совершил поездку в Донецк и Луганск. Он передвигался на бронированном автомобиле и в сопровождении вооруженной охраны. Риттер также прокомментировал постоянно звучащие заявления украинских властей и СМИ о том, что российские войска обстреливают Донецк, отметив, что никогда не верил в то, что российская армия бьет по городу. Риттер также высказал мнение, что Россия стратегически уже победила в конфликте.