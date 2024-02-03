Россия проинформировала МАГАТЭ о минах для защиты ЗАЭС

В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене отметили, что их установка не противоречит никаким рекомендациям агентства

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская сторона проинформировала МАГАТЭ о минных заграждениях в районе Запорожской АЭС, установленных для защиты от украинских диверсантов. Об этом говорится в ноте постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

"Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ. Это закрытая буферная зона, доступ в которую имеет ограниченный характер. Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов", - говорится в тексте, распространенном на странице постпредства в X (ранее Twitter).

В диппредставительстве отметили, что установка мин для защиты периметра АЭС - допустимая практика, которая не противоречит никаким рекомендациям МАГАТЭ. Этот метод может применяться даже в случаях, когда ядерный объект находится вне зоны вооруженного конфликта.