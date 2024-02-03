Россия запросила заседание СБ ООН по ударам США по Сирии и Ираку

Ожидается, что оно пройдет 00:00 мск 6 февраля, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии, ожидается, что оно пройдет 5 февраля в 16:00 (00:00 мск 6 февраля). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии. Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку (полночь по Москве) 5 февраля", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает "новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств". Как отметила дипломат, "очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта"