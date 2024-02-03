МИД РФ добивается срочного рассмотрения в СБ ООН ударов США по Ираку и Сирии

Ведомство решительно осудило "новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке после ударов США по территории Ирака и Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств, - говорится в комментарии. - Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН".

Послушное участие в атаках США королевских ВВС Великобритании, по словам Захаровой, "ни у кого не должно создавать иллюзию некоей "международной коалиции". "Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне", - предупредила она.

Как отметила дипломат, "очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта". "Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона", - добавила она.

Агрессивная сущность США

Дипломат также указала, что американские авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков по территории Ирака и Сирии, в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, "вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права".

Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке, подчеркнула Захарова. "Крупнейшая с 2003 года авиационная операция США в регионе, подаваемая [президентом США] Джо Байденом как "акт возмездия" за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий, - продолжила она. - Попытки "играть мускулами" с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире".

Последние события, как указано в комментарии, "подтверждают, что США не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе", а "положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало". "Вопрос даже не столько в традиционном безразличии американских "стратегов" к чаяниям и интересам региональных государств, сколько в их одержимости созданием очагов напряженности от Финляндии до Суэцкого канала, от Ливии до Афганистана. Подальше от собственных границ, поближе к "противникам", а заодно и к верноподданным союзникам по НАТО и ЕС", - констатировала официальный представитель МИД РФ.