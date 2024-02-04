Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Председателя Госдумы отметили "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Володину 4 февраля исполнилось 60 лет.

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу".

В 2006 и 2012 годах Володина награждали IV и III степенью ордена. Статут награды предполагает последовательное награждение - от низшей к высшей степени. Однако на практике могут вручаться и ордена более высокой степени, чем предыдущая.

Володин является председателем Думы с 2016 года, депутатом нижней палаты парламента он также избирался в 1999-2010 годах. В 2010-2011 годах политик возглавлял аппарат правительства России, а в 2011-2016 годах работал первым заместителем руководителя Администрации президента РФ.