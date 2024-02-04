Руденко заявил, что МИД РФ отслеживает все заявления Южной Кореи по Украине

Южнокорейские СМИ ранее распространили заявление со ссылкой на МИД республики, в котором термин "специальная военная операция" был назван "попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество"

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ отслеживает все изменения в риторике Республики Корея относительно ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Руденко на встрече с российскими журналистами в Сеуле.

"Мы фиксируем все заявления, которые делаются на разных уровнях", - сказал он.

3 февраля южнокорейские СМИ распространили заявление со ссылкой на МИД Южной Кореи, в котором использование термина "специальная военная операция" в отношении событий на Украине было названо якобы "попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество". В тот же день на встрече с замминистра иностранных дел Южной Кореи посол РФ Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость подобных утверждений.

Республика Корея оказывала финансовую и гуманитарную помощь Украине, но не поставляла летальное вооружение.