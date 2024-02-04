Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на херсонском направлении

Тактика украинских сил сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины снизили активность на херсонском направлении. Их действия свелись к попыткам удержать позиции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций. Активных действий обескровленный враг не вел, ощущает явный дефицит артиллерийских боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.

В целом тактика украинских сил, как уточнил Сальдо, сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали поражать противника в Крынках и на правобережье Днепра. По местам сосредоточения боевиков и складирования военно-технического имущества наносила удары армейская авиация и самолеты ВКС", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что наибольшую эффективность по-прежнему показывают удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции.