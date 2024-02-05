В России предложили снижать долги регионов и направлять свободные деньги на инфраструктуру

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что по состоянию на 1 марта 2023 года задолженность регионов перед федеральным центром по бюджетным кредитам составляла более 2 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается снижать долги регионов перед РФ и вкладывать высвободившиеся деньги в реконструкцию дорог, газификацию населенных пунктов и в другие инвестиционные проекты. Текст документа, который направлен на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Складывается ситуация, когда субъекты РФ направляют средства своего бюджета для погашения задолженности перед Российской Федерацией по ранее полученным ими бюджетным кредитам, а на реализацию текущих инвестиционных проектов регионы вынуждены обращаться за новыми бюджетными кредитами и уплачивать проценты за пользование ими", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают создать механизм, по которому задолженность региона по согласованию с правительством снижалась, а высвобождаемые после этого бюджетные деньги инвестировались в объекты инфраструктуры.

Как отметил ТАСС Слуцкий, по состоянию на 1 марта 2023 года задолженность регионов перед федеральным центром по бюджетным кредитам составляла более 2 млрд рублей. "На местах продолжают копиться проблемы: не на что реконструировать коммунальные сети, нет средств для региональных доплат врачам, учителям, семьям и многое другое. Это очень странная ситуация, когда наши регионы остаются должны своему же бюджету, а другим странам, повторюсь, мы списываем долги", - прокомментировал лидер ЛДПР.

По его словам, предлагаемый механизм позволит не тратить деньги на покрытие долгов, а направить их на строительство социальных объектов, реконструкцию дорог, обеспечение населения газом и так далее.