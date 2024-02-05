Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД РФ

Вторым указом от этой должности освобожден Сергей Вязалов "в связи с переходом на другую работу"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД РФ, соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором МИД РФ", - говорится в одном из документов. Вторым указом от этой должности освобожден Сергей Вязалов "в связи с переходом на другую работу". Вязалов занимал пост с 2015 года.

Островский с 2012 года и по март 2023 года был губернатором Смоленской области. Ранее он говорил, что перейдет на работу "в федеральные структуры".

Согласно информации на сайте МИД РФ, генеральный директор курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, размещения и обслуживания дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в РФ.