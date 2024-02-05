Гладков обсудил с Шойгу меры безопасности жителей Белгородской области

Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области сообщил о встрече с главой Минобороны РФ

ТАСС, 5 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провели встречу, на которой обсудили меры обеспечения безопасности жителей региона.

"Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили <…> меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также на встрече обсудили текущую обстановку в регионе, добавил глава Белгородской области.