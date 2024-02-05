Посол РФ выразил возмущение отсутствием реакции Франции на обстрелы Белгорода и Донецка

Алексей Мешков был вызван в МИД для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил возмущение в связи с отсутствием какого-либо осуждения со стороны французских властей обстрелов Белгорода, Донецка и Лисичанска. Об этом сообщила российская дипмиссия, комментируя вызов посла в МИД Франции.

"Мешков выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения варварских террористических акций киевского режима, в частности обстрелов Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей", - говорится в распространенном сообщении российского посольства.

Мешков был вызван в МИД для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи. Российский дипломат подчеркнул, что "никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было".

Комментируя ранее обвинения в адрес России в связи с гибелью французских граждан, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что этот инцидент заставит французскую общественность "задуматься об оправданности контрпродуктивной и опасной линии Парижа в отношении конфликта на Украине".