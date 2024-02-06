Медведев обеспокоился "беседой" Байдена с покойным Миттераном

Зампред Совбеза РФ отметил, что президент США также перепутал "страну лягушатников со страной ливерной колбасы"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал над словами президента США Джо Байдена о том, что тот недавно общался с умершим в 1996 году Франсуа Миттераном. Политик заметил, что "мир в опасности".

"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов [для запуска ядерных ракет], оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы. Мир действительно в опасности", - написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее Байден рассказал, что недавно встречался с "Миттераном из Германии". Американские СМИ отметили, что президент оговорился и, вероятно, перепутал покойного французского президента с нынешним лидером республики Эмманюэлем Макроном.

Также замглавы Совбеза прокомментировал недавнюю госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, который "неожиданно для всех, включая своего престарелого начальника, пропал с линии горизонта". "Вряд ли тот бы вообще заметил, если бы общественность не встрепенулась. Типа, а где наш полководец? И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от "минитменов" и "томагавков" - он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал", - указал Медведев.

Он отметил, что министром обороны США, "похоже, быть весело". "Захотел - пропал с радаров, захотел - вернулся. Выздоровел - уже хорошо! И ядерные коды вроде (или нет?) снова в надежных руках. Все под контролем, все по правилам и доктринам. Только и сказали в Белом доме: это, мол, была некоторая проблема. Что нам не позвонили (не сообщили своевременно о состоянии здоровья Остина. - Прим. ТАСС), - добавил политик.

"Миру только страшновато: а что делали с чемоданчиком в период болезни его владельца? В чьих руках он пребывал? Кто узнал коды на запуск американских ракет? А вдруг иранцы? Или еще кто похуже - русские. Глядишь, перепрошили там все и подготовили к самоликвидации ядерный потенциал США", - заключил Медведев.