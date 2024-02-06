Патрушев: Киев бьет по гражданским объектам на фоне отсутствия успеха на поле боя

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

"Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.