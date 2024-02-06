Патрушев: киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов, констатирует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.