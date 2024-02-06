Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с последствиями лесных пожаров

Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров, сообщается на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.

Президент Чили 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По информации властей, число погибших достигло 122 человек, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.

Борич назвал охватившее страну стихийное бедствие крупнейшей трагедией за 14 лет. Он также сообщал, что власти продолжают работать над ликвидацией пожаров и минимизацией последствий от них.