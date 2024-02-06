Гатилов: США не отказываются от деструктивной линии на Конференции по разоружению

По словам постпреда РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, рецепт оздоровления деятельности КР, возвращения ее в нормальное русло "предельно прост"

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. США и их союзники не проявляют желания отказываться от деструктивной линии на Конференции по разоружению (КР), где российская делегация на протяжении многих лет предпринимает последовательные усилия по сближению позиций государств. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов отметил, что рецепт оздоровления деятельности КР, возвращения ее в нормальное русло, соответствующее ее мандату и задачам, "предельно прост". "США и их союзники на Конференции должны отказаться от своей деструктивной линии в пользу тесного и взаимовыгодного взаимодействия и совместного с остальными государствами-членами поиска путей оживления деятельности форума", - сказал он. Комментарий представителя РФ предоставила ТАСС пресс-служба российской дипмиссии.

"Российская делегация на протяжении многих лет предпринимает последовательные усилия по сближению позиций государств, выступая с инициативами, направленными на решение наиболее животрепещущих вопросов международной безопасности и предлагая компромиссные варианты "развязок" по программе работы КР", - продолжил Гатилов. Он напомнил, что еще в 2008 году Россия совместно с Китаем внесла на рассмотрение Конференции проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который тогда получил широкую поддержку. В 2014 году делегации РФ и КНР внесли "обновленный проект такого договора, в котором учтен ряд замечаний и соображений, высказанных государствами по первоначальному варианту".

В 2016 году Россия предложила разработать на форуме конвенцию о борьбе с актами химтерроризма, впоследствии с учетом пожеланий делегаций распространенную и на биотерроризм (МКХБТ). Однако "именно США и их ближайшие союзники в итоге заблокировали все эти предложения. "Почему же они пошли на это? Все становится на свои места, если заглянуть в доктринальные документы США и их ближайших союзников (прежде всего, Великобритании, Франции и Японии) в области космической политики, - сказал помтпред РФ. - В них околоземное пространство определено в качестве "еще одной операционной среды для ведения боевых действий. А Россия и Китай названы главными "конкурентами", "угрозами" и "противниками" в околоземном пространстве". "Что касается МКХБТ, то поведение США в отношении данной инициативы понятно в свете их военно-биологической деятельности на Украине и территории других стран", - резюмировал Гатилов.