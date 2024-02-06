Гатилов: субстантивной работы на Конференции по разоружению нет из-за позиции Запада

По словам постпреда РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, КР является безальтернативным органом

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Конференция по разоружению (КР) является безальтернативным органом, однако ее субстантивной работе сейчас препятствует отсутствие у коллективного Запада интереса или политической воли к разработке действенных юридически обязывающих инструментов по контролю над вооружениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Его комментарий по вопросам международной политики ТАСС предоставила пресс-служба российской дипмиссии.

"Убеждены, что конференция, являясь специализированным форумом со сбалансированными как в региональном, так и с точки зрения внешнеполитических ориентиров, составом участников (65 стран, включая все ядерные) и широкой повесткой дня, охватывающей наиболее актуальные проблемы современности в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, остается, по сути, безальтернативным органом, занимающим ключевое место в действующем многостороннем "разоруженческом" механизме ООН", - отметил Гатилов.

Основным препятствием для возобновления субстантивной работы КР он назвал "отсутствие на данный момент интереса или политической воли у государств "коллективного Запада" в разработке действенных и эффективных юридически обязывающих инструментов по контролю над вооружениями и разоружению". Проблема в том, пояснил дипломат, что США и их союзники, проводя курс на обеспечение себе глобальной гегемонии, преследуют цель добиться подавляющего экономического, политического и, главное, военного превосходства по отношению к другим, быстро набирающим международный авторитет, центрам силы, "не хотят связывать себя какими-то дополнительными юридическими обязательствами". Вместо этого они "настойчиво предлагают сосредоточиться на выработке неких необязательных норм и правил ответственного поведения". Они рассчитывают, что тем самым "сформируется миропорядок, основанный на неких "правилах", которые можно будет время от времени переписывать, подгоняя под свои интересы в зависимости от изменения ситуации в мире".

В практике КР это проявляется в попытках ограничить деятельность форума вопреки его мандату дискуссионной работой и использованием его в качестве некоего "судилища" для предъявления обвинений России, Китаю, КНДР, Ирану, Сирии и некоторым другим странам в большинстве случаев по вопросам, не относящимся к согласованной повестке дня конференции. С их стороны "отчетливо просматривается нежелание учитывать приоритеты других стран и стремление продвигать темы, выгодные только им", констатировал Гатилов.