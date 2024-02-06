Гатилов заявил об отсутствии основы для диалога по стратегической стабильности с США

Постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назвал откровенной ложью обвинения в адрес России со стороны США и их союзников в отсутствии "каких-либо предложений в отношении диалога по вопросам снижения ядерных рисков и ядерного разоружения"

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Политическая основа для диалога России и США по стратегической стабильности отсутствует в условиях жесткого антироссийского курса коллективного Запада. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Его комментарий по вопросам мировой политики предоставила ТАСС пресс-служба российской дипмиссии.

"В условиях жесткого антироссийского курса "коллективного Запада" политическая основа для российско-американского диалога по стратегической стабильности просто отсутствует, - отметил Гатилов. - Мы категорически возражаем против "обособления" проблематики стратстабильности от происходящих в Европе и мире событий, поскольку как раз вся логика внешнеполитического курса стран Запада в отношении России и других стран привела к наблюдаемым нами сегодня кризисам".

Диалог был прерван два года назад по инициативе США. "Это крайне негативный симптом, вызывающий озабоченность мирового сообщества, когда две крупнейшие ядерные державы не поддерживают контакт друг с другом, - констатировал постпред РФ. - Но подчеркну - инициаторами разрыва были именно американцы".

Глава российской дипмиссии назвал откровенной ложью обвинения в адрес России со стороны США и их союзников в отсутствии "каких-либо предложений в отношении диалога по вопросам снижения ядерных рисков и ядерного разоружения". "Соответствующие идеи были переданы нами в письменном виде как в двустороннем формате, так и в рамках ядерной "пятерки", - напомнил дипломат. В ядерной "пятерке", в которой функции координатора в сентябре 2023 года перешли к России, "наша страна продвигает ряд значимых и конструктивных инициатив, направленных на налаживание субстантивной работы данного формата, прежде всего по вопросам выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), формирования механизмов снижения стратегических рисков, исключения неправильного толкования или недопущения ложных оценок ядерной политики", отметил Гатилов. Соответствующие идеи доведены до остальных участников, но они "полностью игнорируются западной ядерной "тройкой".

Комплексная тематика снижения рисков

Позиция России сводится к тому, что "есть комплексная и многогранная тематика снижения стратегических рисков и обеспечения стратегической стабильности", где "все вопросы взаимосвязаны и взаимозависимы". Вычленение отдельных из них в качестве предмета диалога по стратегической стабильности контрпродуктивно, подчеркнул постпред РФ. "О каком двустороннем рассмотрении продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может идти речь, если мы наблюдаем, по сути, беспрекословную готовность Франции и Великобритании предоставить свои стратегические потенциалы в распоряжение США. Без их участия в этом процессе речи о дальнейших шагах в области ядерного разоружения идти не может", - резюмировал Гатилов.