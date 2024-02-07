Посол РФ заявил, что КНДР не хочет войны, ее возможное начало в 2024 году зависит от США

Александр Мацегора напомнил, что лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что у республики "нет ни одной причины начать войну"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пхеньян не хочет войны, и возможное начало конфликта целиком и полностью будет зависеть от США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"КНДР войны не хочет, - указал посол. - Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев".

В связи с этим Мацегора процитировал руководителя КНДР Ким Чен Ына на недавней сессии Верховного народного собрания страны: "У нас нет ни одной причины начать войну, у нас нет намерения сделать самим первый шаг в направлении войны".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.