Вершинин: условием для освобождения заложников должно быть прекращение огня в Газе

Замглавы МИД РФ отметил, что переговорный процесс по новому соглашению является непростым

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) работает в тяжелых условиях, только прекращение огня в секторе Газа позволит ему и другим организациям оказать помощь анклаву. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Агентство БАПОР, деятельность которого мы поддерживаем, работает в чрезвычайно трудных условиях, в условиях проводимой военной операции и военного конфликта. В этой связи остается актуальной необходимость немедленного прекращения огня", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках для региона от прекращения деятельности БАПОР из-за отказа отдельных государств от финансовой поддержки агентства.

"Только это позволит БАПОР и международным благотворительным, гуманитарным организациям из системы ООН и вне системы ООН оказать реальную помощь людям на этих территориях", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в ходе телефонного разговора с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.