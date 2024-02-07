Путин освободил Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН

По информации источников агентства, Гиричев ранее сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева. Указ об этом опубликован на портале правовых актов.

Как отметили источники ТАСС, Алексей Гиричев ранее сам подал прошение об увольнении в связи с переходом на другую работу.

Он был назначен заместителем директора ФСИН 6 марта 2023 года, до этого с 2018 года возглавлял УФСИН по Воронежской области, с 2020 года - УФСИН России по Владимирской области. В декабре 2023 года указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.