В Калининграде советуют учить историю заявившему о "ликвидации" региона польскому генералу

Речь идет о выступлении Вальдемара Скшипчака, в котором он назвал Калининградскую область "все еще оккупированной" Кенигсбергской областью

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Калининградские власти рекомендуют польскому генералу Вальдемару Скшипчаку, назвавшему регион "оккупированной территорией", вернуться к изучению истории и напоминают, что самый западный регион РФ передан Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны и находится под защитой Балтийского флота. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Издание Rzeczpospolita опубликовало выступление Скшипчака, где он назвал Калининградскую область "все еще оккупированной" Кенигсбергской областью и заявил, что в случае конфликта между НАТО и Россией будущим этой территории станет "ликвидация".

"Давайте для начала все-таки посоветуем польскому военному руководителю открыть учебник истории, внимательно его почитать. Калининградская область не оккупированная территория. Это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнице Российской Федерации в результате мирного договора", - сказал Лысков.

Касаясь угрозы уничтожения региона в случае конфликта России с НАТО, собеседник агентства подчеркнул, что область "надежно защищена силами Балтийского флота" и жителям территории нечего опасаться. "В отличие от наших соседей, мы просто оружием не бряцаем и просто занимаемся своими делами. Работаем, развиваем наш регион", - отметил он.

Северная часть Восточной Пруссии, где расположена Калининградская область, была передана Советскому Союзу в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года по итогам Второй мировой войны. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР.

4 июля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. Массовое переселение в область из регионов РСФСР и Белоруссии было инициировано подписанным Сталиным постановлением Совета Министров СССР №1 522 от 9 июля 1946 года. Сейчас в области проживает более 1 млн человек.