Захарова: учения РФ, Ирана и КНР не нацелены на дестабилизацию обстановки

Официальный представитель МИД РФ отметила, что есть конкретные задачи и планы с партнерами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая, которые пройдут до конца марта, не нацелены на дестабилизацию ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Мы, в отличие от Штатов, Британии и так далее, не нацелены на дестабилизацию ситуации. У нас есть конкретные задачи и планы с нашими партнерами, союзниками, мы отрабатываем эту повестку без угрозы кому бы то ни было", - сказала дипломат, комментируя проведение данных учений.