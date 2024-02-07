Путин провел встречу с главным раввином России и главой Федерации еврейских общин

Президент РФ ранее неоднократно подчеркивал важность межрелигиозного и межнационального согласия "вообще и всегда"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Путин регулярно поддерживает контакты с представителями разных конфессий России. В октябре 2023 года президент принял в Кремле представителей всех основных конфессий России, обсудил с ними международную и внутрироссийскую повестку. Кроме того, представители конфессий сопровождали главу государства в День народного единства на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Путин неоднократно подчеркивал важность межрелигиозного и межнационального согласия "вообще и всегда", а особенно в нынешней обстановке в мире. Он отмечал, что россияне разных конфессий - один народ, у них одна родина и общая ответственность за ее благополучие и безопасность.