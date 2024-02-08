Захарова: журналисты в США не хотят общаться с Байденом, разговаривающим с покойниками

Пресс-пул Белого дома ранее сообщил, что Байден заявил о беседе в 2021 году с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с Джо Байденом, который разговаривает с покойниками. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден заявил о беседе в 2021 году с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем.

"Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом", - отметила дипломат, комментируя эту информацию.

Как уточняет пресс-пул, речь шла о встрече лидеров стран Группы семи в 2021 году в Великобритании. Ранее сообщалось, что на том же мероприятии в Лас-Вегасе Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.