Песков заявил, что интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

При этом на ресурсах журналиста интервью выйдет раньше, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано на сайте Кремля на русском и английском языках утром в пятницу. При этом на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Оно будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним. Оно будет опубликовано на сайте президента [РФ], как обычно это происходит с любым интервью президента РФ. И видео, и полный транскрипт на русском и английском языке будут опубликованы тоже. Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона", - сказал Песков.

Он уточнил, что Путин давал интервью Карлсону "разумеется на русском языке". Представитель Кремля обратил внимание на то, что сайт главы российского государства ведется как на русском, так и на английском языках, поэтому интервью будет опубликовано в обоих вариантах.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте 9 февраля в 02:00 мск.