По его итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформирует журналистов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 8 февраля проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский лидер сегодня по телефону поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. "Еще один международный телефонный разговор сегодня будет у [президента РФ]", - добавил представитель Кремля. "По итогам этого разговора мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков проинформирует вас", - пообещал пресс-секретарь.

С кем именно будет беседовать Путин, Песков не уточнил. "Мы не будем забегать вперед, мы стараемся не анонсировать телефонные разговоры. Как только он [разговор] пройдет, завершится, мой коллега Ушаков проведет брифинг и обо всем сообщит", - сказал он.

Ранее в соцсетях появилась информация, что предстоящий разговор может быть с председателем КНР Си Цзиньпином.