Песков заявил, что дата визита Путина в Турцию не определена

Подготовка мероприятия ведется, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Согласование визита президента РФ Владимира Путина в Турцию продолжается, точных сроков пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, она (дата визита - прим. ТАСС) пока еще не определена. Действительно, визит обговоренный, есть понимание, что мы к нему готовимся. Действительно, ведется подготовка к этому визиту, мы ждем его. Как только даты [определятся] с учетом, естественно, электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, как только эти даты будут согласованы, мы вместе с нашими партнерами о них объявим", - сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию якобы может состояться 12 февраля. При этом в Кремле не подтверждали эту дату, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно.