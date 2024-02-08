Надеждин назвал ожидаемым отказ в регистрации на выборах

Выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" намерен обратиться в Верховный суд РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выдвиженец на выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин назвал ожидаемым решение Центризбиркома РФ об отказе регистрировать его в качестве кандидата, он намерен обратиться в Верховный суд РФ.

"Ожидаемое решение. Никаких претензий к Центризбиркому совершенно точно нет, претензии есть к законодателям, которые сделал такой закон, по которому невозможно подписи собрать", - сказал он в своем заключительном слове на заседании ЦИК. Политик рассчитывает в скором времени получить справку от ЦИК о претензиях к подписям. "И дальше, когда мы ее получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд", - добавил он.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Надеждина прекратить каждый раз выдвигаться от разных партий. "Что там уже скакать из партии в партию. Десять партий перебрали. Создавайте уже свою и, пользуясь поддержкой, идите вперед, у вас хорошая политическая перспектива", - обратилась она к политику. "Восемь!" - поправил ее Надеждин.

ЦИК на заседании отказался регистрировать Надеждина кандидатом в президенты РФ по итогам проверки сданных им подписей в свою поддержку. Надеждин предоставил 104 734 подписи. По итогам проверки отобранных 60 тыс. недействительными были признаны 9 147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%.

Комментируя решения ЦИК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что комиссия следует правилам, которые установлены для всех.