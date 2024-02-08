Песков указал на невыполнение Надеждиным правил регистрации кандидатом в президенты

Центризбирком строго следует установленным правилам, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком РФ строго следует установленным правилам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о регистрации Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") кандидатом в президенты России.

"Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом, по его словам, "здесь этот важный критерий не выполнен". "Здесь нечего комментировать, ЦИК четко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов", - указал Песков.

Ранее Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку. 5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговый протокол проверки подписных листов представителям Надеждина, процент брака в его подписях превышал допустимые 5%, а именно более 15%. Всего Надеждин представил в ЦИК 105 тыс. подписей, проверялось 60 тыс.