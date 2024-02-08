В Минюсте заявили, что целью иноагентов является дискредитация выборов президента

Глава ведомства отметил, что выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минюст отмечает рост активности иностранных агентов по дискредитации выборов президента России, выявлены случаи их работы в штабах кандидатов на выборные должности. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Бесспорно, в связи с началом избирательной кампании по выборам президента РФ деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты. Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампании, в том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными", - сказал он в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.

"Также выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности", - отметил он.

Замглавы Минюста уточнил, что эта деятельность характерна как для физических лиц, так и объединений, включенных в реестр иноагентов. Среди организаций-иноагентов - общественное движение в защиту прав избирателей "Голос", межрегиональное общественное движение "Молодежное демократическое движение "Весна" и объединение "Ковчег".