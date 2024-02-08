Замглавы МИД РФ разъяснил послу Франции позицию РФ в пользу прекращения огня в Газе

Встреча прошла по просьбе Пьера Леви

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов разъяснил на встрече послу Франции в Москве Пьеру Леви российскую позицию в пользу скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского дипведомства сообщении по итогам встречи.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, - указали в МИД России. - С российской стороны была разъяснена принципиальная позиция нашей страны в пользу скорейшего прекращения боевых действий и оказания необходимого содействия жителям палестинского анклава, а также акцентирована безальтернативность политического урегулирования на основе соответствующих решений ООН, предусматривающих создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего с Израилем в мире и безопасности".

Встреча прошла по просьбе французского посла.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.