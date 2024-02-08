Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Награда присвоена главе Чечни за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Награда присвоена Кадырову за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

Кроме того, председатель парламента Чечни Магомед Даудов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.