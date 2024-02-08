Мезенцев: Минск и Москва открыты к расширению Союзного государства, но в него не тянут

Государственный секретарь СГ отметил, что Россия и Белоруссия прокладывают интеграционный путь, который смогут повторить все союзники

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия открыты к возможному расширению Союзного государства (СГ), однако не "тянут за руку" в объединение. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"В документах, которые обозначают деятельность Союзного государства, написано очень четко: Союзное государство. Мы сегодня говорим по факту - Белоруссии и России. И мы слышали, ну наверное, все-таки, к сожалению, ряд оценок наших ближайших союзников о том, что особые отношения Белоруссии и России как будто не обеспечивают равные права стран СНГ и так далее. Это совершено не так", - сказал он в программе "Между тем" с Наталией Метлиной" на телеканале "Звезда".

По словам Мезенцева, "то, что делают Белоруссия и Россия, они делают как пионеры, прокладывая определенный интеграционный путь, который вполне могут повторить при желании все союзники".

"И мы ждем этого, предлагаем это, мы совершенно открыты. Никакой конкуренции, никакого противопоставления, никакого тем более давления по приглашению настойчивому, попытке тянуть за руку в Союзное государство нет и быть не может", - подчеркнул госсекретарь.

Отвечая на вопрос о разнице между СГ и Евросоюзом, он указал на то, что "главный принцип работы в Союзном государстве Белоруссии и России - равноправие, учет национальных интересов друг друга". "Мы не говорим [об этом в отличие от европейцев], мы так действуем и подтверждаем, а они говорят", - отметил Мезенцев.

В конце мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку действует такое объединение, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так он прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о присоединении Казахстана к союзу Белоруссии и России, отметив, что "по достоинству оценил его шутку". Ранее президент Казахстана на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума обратил внимание на то, что взаимодействие в рамках Союзного государства, где "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", отличается от уровня интеграции в рамках ЕАЭС.