Путин: РФ часто слышит "страшилки" про Китай, однако видит его неагрессивность

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. России часто рассказывают "страшилки" про сотрудничество с Китаем, однако она видит неагрессивность внешней политики Пекина и его настроенность на поиск компромисса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка", - сказал он в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его сотрудничество с Китаем с точки зрения обеспечения национального суверенитета. "Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают", - добавил Путин. Как отметил глава государства, у России и Китая общая граница протяженностью несколько тысяч километров и страны уже привыкли к "совместному существованию на протяжении веков".

"Внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет - ищет компромисс, и мы это видим", - пояснил президент.