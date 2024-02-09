Путин заявил, что не будет звонить Байдену и о чем-то упрашивать

По словам президента России, Вашингтону уже сообщали, что если США действительно хотят прекратить боевые действия, то им нужно прекратить поставки вооружения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях поставок Вашингтоном оружия Киеву с американским лидером Джо Байденом говорить не о чем.

Карлсон спросил у Путина, почему бы ему не позвонить президенту США Джо Байдену для решения украинского конфликта и вопроса с угрозой ядерных ударов. На это президент ответил: "У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет".

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?" - отметил президент, отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона в ходе интервью о том, почему бы ему не позвонить Байдену для решения украинского конфликта и вопроса с угрозой ядерных ударов.

"А что решать-то? Все очень просто, - продолжил Путин. - У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете - прекратите".