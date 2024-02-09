Путин: конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия доводит до американского руководства, что конфликт на Украине закончится за недели, если Вашингтон прекратит поставки оружия Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете - прекратите", - сказал Путин.