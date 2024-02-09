Путин рассказал, как в 1980-е его поразили устои венгров в Закарпатье

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поделился историей о том, как в путешествии по Советскому Союзу в 1980-е встретил в закарпатском городе местных венгров и удивился, насколько они берегут родной язык и культуру в целом.

"Я вам сейчас расскажу очень интересную историю. Я где-то в начале 1980-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда - из Петербурга - поехал просто в путешествие по Советскому Союзу - через Киев. В Киев заехал, а потом поехал на Западную Украину. Въехал в город, Берегово называется", - поделился он воспоминаниями в интервью журналисту Такеру Карлсону.

А там, продолжил Путин, все названия городов, поселков - на русском и на венгерском языках, отнюдь не на украинском. "Проезжаю по какой-то деревне, возле домов сидят мужчины в черных костюмах-тройках и черных цилиндрах. Я говорю: "Это что, артисты какие-то?" Мне говорят: "Нет, это не артисты, это венгры". Я говорю: "А чего они здесь делают?" "Как чего? Это их земля, они здесь живут", - пересказал президент диалог из той поездки.

"Все названия!" - поразился он, напомнив, что это было в советское время. "Они сохраняют венгерский язык, названия, все национальные костюмы. Они венгры и чувствуют себя венграми", - подчеркнул Путин.

Закарпатская область Украины с центром в Ужгороде входила в состав Венгерского Королевства до 1921 года, когда по итогам Первой мировой войны оказалась передана Чехословакии. Принадлежность региона оспаривалась Будапештом в течение всего межвоенного периода, и после агрессии гитлеровской Германии против Чехословакии область на непродолжительное время вновь вошла в состав Венгрии. В 1945 году, согласно советско-чешской договоренности, Закарпатье стало частью советской Украины. Тем не менее венгерское население до сих пор составляет заметную долю в регионе.