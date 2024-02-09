Путин ответил примерно на 60 вопросов Карлсона, в основном про Запад и Украину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.

Беседа прошла в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Полная видеозапись интервью опубликована в ночь на пятницу на официальном сайте и в соцсетях Карлсона. Ролик начинается с минутного вступления журналиста, записанного с видом на Исторический музей, и затем переключается на саму беседу.

Речь Путина, говорившего по-русски, сопровождается переводом на английский язык.

Не ток-шоу

Первый вопрос Карлсона был посвящен украинскому конфликту, но Путин вынужден был сразу поправить своего собеседника, который исказил его слова о причинах начала СВО. "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?" - спросил Путин, а затем провел американскому журналисту целый экскурс в историю - от Рюрика до распада СССР и того, как Запад обманул Россию обещанием не расширять НАТО.

Разным темам, связанным с Украиной, США и Западом в целом, и перспективам мирных переговоров между Москвой и Киевом была посвящена значительная часть всей беседы. Карлсон расспрашивал Путина также о Китае и БРИКС, о перспективах "нападения" РФ на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении президента РФ к Илону Маску (его, как отметил Путин, "остановить невозможно"), а также о судьбе задержанного в РФ американского репортера Эвана Гершковича. Карлсон даже попросил Путина отпустить Гершковича в США вместе с ним, но получил отказ.

Называя своими именами

Несмотря на серьезный характер беседы, в ней было место и эмоциональным репликам, и обмену шутками. Так, на вопрос интервьюера, кто взорвал "Северные потоки", Путин с улыбкой ответил: "Вы, конечно". Карлсон парировал это тем, что у него есть алиби, на что президент РФ заметил, что у ЦРУ, в свою очередь, такого алиби нет. Отвечая на вопрос, зачем экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал стамбульские договоренности РФ и Украины, российский лидер нелестно отметил: "Да хрен его знает, сам не понимаю". А в ответе на другой вопрос Путин упомянул даже не свойственное официальной лексике грубо-просторечное обозначение задней части тела - правда, это он процитировал то, что однажды сказал ему про своих подчиненных президент США Джордж Буш-младший.

Закончил Путин интервью уверенностью в том, что отношения между народами России и Украины восстановятся: "Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить".