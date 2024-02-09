Интервью Путина Карлсону набрало более 51 млн просмотров в X

Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 483 тыс. пользователей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Публикация журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным набрала более 51,9 млн просмотров более чем за пять часов после размещения в X (ранее Twitter).

Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 483 тыс. пользователей.

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона также превысило 1,5 млн просмотров.

Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.