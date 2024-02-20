Председатель парламента ДНР Артем Жога сообщил о зачистке Авдеевки

Он добавил, что о завершении операции ему сообщили бойцы батальона "Спарта"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские войска зачистили Авдеевку, сообщил в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России" председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога.

"Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона ["Спарта"], мне сказали: "Командир, там все в порядке, все хорошо", - сказал он.

Он подчеркнул, что военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям.

Как уточнили в беседе с ТАСС военнослужащие одного из подразделений, местами в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако никакого сопротивления они оказать не смогут.