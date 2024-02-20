Пушилин: восстановление Авдеевки можно начать только после разминирования и других работ

По словам главы ДНР, есть перспектива того, что процесс восстановления в городе начнется оперативнее, чем, к примеру, в Артемовске

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики смогут начать восстановление Авдеевки после разминирования, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой дозачистки, разминирования и после начала работы профильных служб", - сказал Пушилин.

По словам главы региона, есть перспектива того, что процесс восстановления в городе начнется оперативнее, чем, к примеру, в Артемовске, освобожденном весной прошлого года.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.

По данным ведомства, после взятия Авдеевки, находящейся в 13 км к северу от Донецка, войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.