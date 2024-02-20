Водолацкий заявил, что попытки ударов ВСУ заканчиваются потерей минимум одного самолета

Депутат Госдумы отметил, что системы противовоздушной обороны и летчики ВС России "работают очень хорошо и успешно" на упомянутых участках фронта

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют минимум один самолет при попытке нанести авиаудар на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Как таковой активизации использования авиации на донецком, краснолиманском и купянском направлениях не замечено. Как всегда, при благоприятных условиях, они выпускают пару своих истребителей, бомбардировщиков, которые опять же пытаются сбрасывать бомбы, свои ракеты на мирное население. И всегда хотя бы один самолет мы сбиваем", - сказал он, ссылаясь на источники в зоне спецоперации, находящиеся на разных участках линии фронта.

Водолацкий отметил, что системы противовоздушной обороны и летчики ВС России "работают очень хорошо и успешно" на упомянутых участках фронта.