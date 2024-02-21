Посол РФ сообщил, что его вызвали в МИД Дании в связи со смертью Навального

Владимир Барбин подчеркнул, что подобные демарши могут рассматриваться как стремление использовать это событие в политических целях

СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. /ТАСС/. Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что был вызван в МИД королевства в связи со смертью Алексея Навального. Соответствующий комментарий он дал телеканалу ТV2.

"20 февраля был вызван в МИД Дании для разговора в контексте заявления [главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа] Борреля по итогам встречи министров иностранных дел ЕС по поводу смерти [Алексея] Навального, - приводится текст комментария на официальной странице посольства в телеграм-канале. - Со своей стороны, заявил, что до окончания проводимого российской стороной расследования подобные демарши могут рассматриваться лишь как стремление использовать смерть Навального в политических целях".

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

19 февраля Боррель заявил, что Россия "должна разрешить" провести "международное и прозрачное" расследование смерти Навального.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.