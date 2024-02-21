Путин сообщил, что отношения России и Киргизии развиваются по всем направлениям

По словам президента РФ, Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Киргизии

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым заявил, что отношения двух стран успешно развиваются по всем направлениям.

"Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно по всем направлениям", - сказал российский лидер.

По словам Путина, РФ остается одним из основных торгово-экономических партнеров Киргизии - так, 30% прямых инвестиций пришли в экономику страны именно из России. "Будем и дальше работать над этими вопросами", - заверил президент РФ.

"В гуманитарной сфере все развивается у нас поступательно, мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, школу мы с вами открывали не так давно", - добавил Путин, обращаясь к своему собеседнику.

"Мы рады вас приветствовать в России", - отметил российский лидер. Он также поблагодарил президента Киргизии за то, что тот принял приглашение посетить Игры будущего.