Посольство России назвало тщетными санкции Британии в ответ на смерть Навального

В дипмиссии пообещали, что рестрикции не останутся без ответа

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало тщетными, юридически ничтожными и нелегитимными санкции, введенные Лондоном в ответ на смерть Алексея Навального, пообещав, что они не останутся без ответа. Об этом говорится в распространенном заявлении диппредставительства.

"Решение британских властей ввести 21 февраля нелегитимные односторонние ограничения против ряда наших граждан под надуманным предлогом поражает своей бессовестностью. Апеллируя на каждом шагу к принципу суверенитета, будто бы не соблюдающемуся Россией в контексте СВО, в Лондоне сами же беззастенчиво вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Хотя на данный момент нет ни итогов расследования, ни конкретных фактов, здесь уже нашли виноватых и без суда и следствия вынесли свой "санкционный вердикт", - отмечается в заявлении.

"Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", - пообещали в посольстве России.