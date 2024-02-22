Лавров предложил пригласить к участию в G20 структуры регионов глобального Юга

Министр иностранных дел России отметил, что Группа двадцати также могла бы присоединить свой голос к требованиям справедливой реформы СБ ООН

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Различные структуры регионов глобального Юга могли бы присоединиться к равноправному участию в Группе двадцати (G20) вслед за Афросоюзом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

"В прошлом году на саммите лидеров в Нью-Дели мы согласились, что укрепление глобальных институтов должно происходить за счет усиления голоса развивающихся стран мирового большинства. Наши ряды пополнил Афросоюз. Считаю, что следует не останавливаться на достигнутом и привлечь к равноправному участию в нашей работе ведущие интеграционные структуры других регионов глобального Юга", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, "двадцатка" могла бы присоединить свой голос и к требованиям справедливой реформы СБ ООН. "Подтверждаем нашу поддержку кандидатур Бразилии и Индии при одновременном обеспечении интересов африканских стран", - сказал министр.