Песков считает важным, чтобы в СМИ работали патриоты своих стран

По словам пресс-секретаря президента, есть несколько СМИ, "которые действительно являются законодателями очень высокого стандарта журналистики"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Работники СМИ должны быть настоящими патриотами своих стран, это очень важно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

"Конечно, очень [правильно], чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран ", - сказал Песков.

"Это есть далеко не везде, но у нас целый ряд СМИ, которыми мы гордимся, которые действительно являются законодателями очень высокого стандарта журналистики", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ в этой связи отметил, что достойные и серьезные журналисты, "которые иногда идут наперекор системе, отстаивая правду", есть и в западных странах, и на Востоке, при этом некоторым из них приходится буквально жертвовать собственной карьерой ради этого.

В целом же, резюмировал пресс-секретарь российского лидера, новостные издания могут быть действительно независимыми только там, где журналисты придерживаются так называемого кодекса чести работы средств массовой информации, там, где "работают серьезные люди, которые борются с фейками".

Проект International Reporters создан в 2023 году, объединяет вокруг себя иностранных военных журналистов, работающих в России. Инициативу его создания поддержал лично президент РФ Владимир Путин.