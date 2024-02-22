Путин проводит в Казани встречу с Миннихановым

Ожидается, что президент и глава Татарстана по видеосвязи откроют новые социальные объекты в городе

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал второй рабочий день в Казани со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Общение проходит в резиденции руководителя республики.

Как ожидается, Путин и Минниханов по видеосвязи откроют новые социальные объекты в Казани, а также ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и масштабирования (RnD-центр) "Сибура" в Татарстане.

Президент прибыл в Казань в среду. Накануне у него была насыщенная программа: Путин вместе лидерами СНГ принял участие в открытии Игр будущего, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Кроме того, в среду Путин осмотрел модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.