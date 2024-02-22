Ганчев: ВСУ стали чаще атаковать БПЛА жителей подконтрольной РФ части Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации региона связал это с провалами ВСУ на фронте

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за провалов на фронте участили случаи атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в отношении мирного населения подконтрольной РФ части Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Наши войска продолжают давить противника и отодвигать от ранее занимаемых позиций. Это дается нашим ребятам непросто, но они свое дело знают, поэтому продолжают двигаться вперед. Поэтому реакция киевского режима предсказуема. Они боятся и совершают ошибки. Участились случаи применения противником БПЛА в отношении гражданской инфраструктуры и мирного населения", - сказал он.

Ганчев добавил, что на днях в больницу был доставлен пожилой мужчина с осколочным ранением. Он находится под наблюдением медиков.